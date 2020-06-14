Физиогномист Филатова считала эмоции Ефремова на видеообращении

Москва, 14 июня. Специалист по невербальной коммуникации, физиогномист Светлана Филатова проанализировала видео, на котором российский актер Михаил Ефремов раскаивается за совершенное смертельное ДТП. По мнению эксперта, артист действительно сильно подавлен, однако есть чувства, которые он пытается скрыть.

«Надо учитывать, что перед нами профессиональный актер. И с точки зрения невербалики я поверила ему. Это неудивительно! Он знает, как давать нужные эмоции, и поэтому их дает», — отмечает Филатова.

Она также обращает внимание на то, что изначально свой монолог актер начинает с опущенной челюстью, что говорит о большой подавленности и не готовности человека постоять за себя. Кроме того актер сжимает губы, это означает досаду, отмечает эксперт.

Также физиогномист увидела в эмоциях Ефремова внутреннюю борьбу, раскаяние и большую подавленность. Однако движения рук подсознательно указывают на панику и невозможность увидеть позитивное решение ситуации. По мнению Филатовой, актер действительно желает искупить свою вину и понимает непростительность своего поступка.

При этом физиогномист полагает, что Ефремов испытывает сильное давление со стороны общество, поэтому пытается скрыть часть своих эмоций, пишет LIFE. Ефремов обессилен и не видит своего будущего, отмечает эксперт.

Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП 8 июня в Москве. На своем джипе он пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Сидевший за рулем курьер скончался в больнице. Специалисты установили, что Ефремов во время движения был в нетрезвом виде, в его крови также были найдены следы наркотиков.

Многие актеры и общественные деятели осудили поступок артиста. Так, например, светский блогер Лена Миро подчеркнула, что речам артиста она не верит. По ее мнению, он сам так и не осознал, что натворил. Дожил до таких лет, а совести и ума нет, считает блогер.