Протестующие в Атланте подожгли кафе, рядом с которым полиция убила чернокожего

Москва, 14 июня. Кафе быстрого питания Wendy's, рядом с которым полицейские застрелили чернокожего 27-летнего мужчину Рэйшарда Брукса, подожгли протестующие. Об этом в сообщается заявлении местной пожарной службы в Twitter.

Ранее в полицию поступил звонок о том, что часть площадки рядом с кафе перегородил автомобиль, в котором спал Брукс. Правоохранители прибыли на место и выяснили, что мужчина был пьян. Они попытались задержать его, однако тот выхватил у одного из полицейских электрошокер и попытался скрыться. Представители правоохранительных органов выстелили в Брукса. Задержанный скончался в больнице.

После данного инцидента протестующие подожгли кафе. Как сообщает пожарная служба города, на данный момент пламя полностью охватило заведение. Пожарные бригады Атланты находятся рядом в режиме ожидания возможности безопасно подобраться к пожару. Поблизости от горящего здания также располагается автозаправка, из-за чего может возникнуть угроза ЧП.

Неизвестно, есть ли кто-то в здании. Глава полиции Атланты уже подала в отставку.