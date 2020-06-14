Вильфанд рассказал, сколько продержится жара в европейской части России

Москва, 14 июня. Очередная волна теплой погоды в европейской части России сохранится до пятницы. При этом холод, который наблюдался на данной территории, переместится на юго-восток, в Поволжье и на Урал. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По расчетам, до пятницы будет такая жаркая погода. Очередная волна тепла. Погода жаркая, без осадков, малооблачно. С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

При этом синоптик отметил, что в понедельник температура воздуха в европейской части России ориентировочно поднимется до 23-25 градусов. На следующий день столбик термометра покажет около 30 градусов. Ожидается поток теплых воздушных масс с юга. Вместе с тем, в Поволжье температура будет около нормы, а на Урале и в отдельных областях Сибири ниже нормы.

Напомним, сегодня в Москве ожидается до 22 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Об этом пишет телеканал RT.