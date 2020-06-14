Онищенко рассказал, чем может обернуться запрет абортов

Москва, 14 июня. Запрет абортов в стране может спровоцировать открытие подпольных низкокачественных клиник. Такое мнение в интервью высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Тему абортов Онищенко затронул, комментируя инициативу детского омбудсмена Анны Кузнецовой о сокращении финансирования прерывающих беременность клиник. Политик отметил, что в таком случае будущие матери могут начать самостоятельно срывать процесс беременности, что может быть опасно для человека. В худшем же случае могут активизироваться подпольные специалисты, которые будут проводить операцию физическим путем.

«И вот приедет эта девочка, ей выскоблят все, она еле жива останется. Во-первых, она уже точно не станет матерью никогда. Или откроются подпольные абортарии, что было, когда были запрещены аборты. Мы угробим наш потенциал гендерный», — заявил он в эфире радио «Говорит Москва».

Он также отметил, что видит решение пробелы незапланированной беременности в том, чтобы воспитывать в девушках целомудрие с детства.

Напомним, ранее Онищенко оценил важность труда медсестер и другого среднего медперсонала. По его словам, в настоящее время такие сотрудники становятся не просто вспомогательным персоналом, а самостоятельной профессией, и это правильно. Об этом пишет телеканал RT.