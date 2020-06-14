Лепс выложил фото с отрезанными Валерией и Пригожиным

Москва, 14 июня. Музыкант Григорий Лепс выложил фото, на котором оказались «отрезаны» продюсер Иосиф Пригожин и его супруга Валерия.

Фотографию Лепс опубликовал в своем Instagram. На снимке он позирует с коллегами по сцене — солистом группы «Любэ» Николаем Расторгуевым, музыкантом Леонидом Агутиным и певцом Александром Маршалом.

«С днем России!» — подписал снимок Лепс.

Поклонники российской эстрады обратили внимание, что практически такой же снимок опубликовал Пригожин, но на нем было на два человека больше — как выяснилось, Лепс почему-то обрезал на фото продюсера и его супругу. При этом муж Валерии отметил всех присутствующих.

«Давно не виделись. С праздником, Страна. Музыка всех объединяет», — написал он.

Подписчики предположили, что Лепс, вероятно, находится в ссоре с Пригожиным.

Как пишут «Известия», ранее продюсер обратился в Федеральную налоговую службу за помощью от государства в связи с пандемией коронавируса, но получил отказ, поскольку сократил в период карантина сотрудников. Тогда Пригожин публично заявил, что артистам приходится нелегко в период массовой отмены концертов из-за самоизоляции.

В ФНС обращался и Лепс, ему также было отказано. Но комментируя слова Пригожина, музыкант заявил, что «лично у него нет никаких проблем и все в порядке».