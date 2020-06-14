Дарья Мороз показала пикантное фото в прозрачной блузке

Москва, 14 июня. Актриса, звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз разместила в своем Instagram-аккаунте необычное фото. На снимке она позирует в прозрачной блузке, которая едва скрывает обнаженную грудь.

На фотографии Мороз одета черный костюм, состоящий из брюк и пиджака, который украшают нашивки в виде роз. При этом самым необычным элементом образа актрисы стала розовая прозрачная блузка, через которую просвечивается грудь.

«Когда цветы прорастают сквозь кожу!» — подписала Дарья Мороз.

Тем не менее взгляды фанатов актрисы оказались прикованы к блузе. Многие из них отметили, что у Мороз получился смелый, сексуальный и нестандартный образ. Также подписчики написали, что актриса очень хорошо выглядит и перед ее взглядом невозможно устоять.

Напомним, ранее Дарья Мороз переболела коронавирусной инфекцией, пандемия которой распространилась по миру с начала этого года. Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова сдала тест на COVID-19 в конце мая. Результат оказался положительным.

В начале мая коронавирусной инфекцией заразилась другая российская актриса, народная артистка России Татьяна Васильева. Тогда она пояснила, что почувствовала недомогание, высокую температуру и кашель. Позже врачи диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом пишет телеканал RT.