Дочь Кафельникова засветила ягодицы на обложке глянцевого журнала

Москва, 14 июня. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала Elle.

Модель, неоднократно вызывавшая слух и скандалы своим неоднозначным поведением, ссорами с отцом и частой сменой бойфрендом, засветила ягодицы на обложке одного из ведущих модных журналов. На фото, которое Алеся выложила у себя в Instagram, она позирует обнаженной, лежа на подоконнике распахнутого окна.

«Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать», — написала Кафельникова под фотографией.

Откровенный снимок привел в полный восторг поклонников, за три дня фотография собрала более 42 тысяч лайков.

«Лето в Москве наконец стало жарким», — прокомментировал публикацию arianromanovsky.

«Вот это попа», — отметил miloslav_pro.

«А загарчик-то ровный», — обратил внимание johni_boy.

Ранее Кафельникова подтвердила, что после расставания с рэпером Pharaon начала встречаться с сыном миллионера Евгения Новицкого Владимиром. В публикациях она прятала лицо возлюбленного, но поклонники с высокой точностью вычислили имя ее нового бойфренда. Кроме того, в блоге матери Новицкого и в Instagram Алеси практически одновременно появились кадры с настоящими ламами — Кафельникова сфотографировалась с одной из них прямо в доме.