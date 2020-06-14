Актриса Наталья Рудова взбудоражила фанатов снимком в мокрой футболке

Москва, 14 июня. Актриса Наталья Рудова разместила в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой предстала перед подписчиками в мокрой футболке и ярко-красном бикини. Фанаты по достоинству оценили смелый снимок девушки.

На фотографии девушка запечатлена на море. Снимок архивный и сделан не в данный момент. В описании к фото Рудова Рудова поделилась своими планами на лето.

«Промокнуть под дождем. Танцевать до утра. И встречать красивейшие рассветы», — написала актриса.

Многие фанаты Рудовой пришли в восторг от снимка. Об этом говорит почти 100 тысяч отметок «Мне нравится», которые фотография набрала за короткое время. В комментариях подписчики признались, что актриса находится в замечательной форме. Одни оставили разнообразные комплементы звезде, а другие поделились своими планами на лето.

Напомним, ранее актриса театра Эвелина Бледанс опубликовала в своем Instagram-аккаунте необычный снимок, который бурно встретили ее подписчики. Звезда разметила архивную фотографию, сделанную после бани. На ней Бледанс предстала полностью обнаженной. Тело актрисы прикрывает лишь простыня и «буденовка».