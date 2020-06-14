Бочкарева устроила тест-драйв, прорычав на камеру

Москва, 14 июня. Актриса Наталья Бочкарева завела аккаунт в TikTok и порадовала поклонников «тест-драйвом» с рычанием.

Соответствующий пост она выложила в своем Instagram. На видео актриса, известная по «кокаиновому скандалу», попыталась сымитировать звук двигателя «Гелендвагена», назвав весь процесс «новым модным трендом».

«Мне идет роль пантеры? Как вам такой тест-драйв? Ррр…», — прокомментировала она публикацию.

Поклонники пришли в восторг и от звуков, издаваемых Бочкаревой, и от ее автомобиля.

«Наталья, вы зверь женщина», — написал _._dragon._.

«Если не смотреть видео, сразу и не поймешь, где звук гелика», — отметила eva_doc_eu.

Впрочем, кое-кто обратил внимание, что автомобиль, несмотря на лето, до сих пор на зимней резине.

«В Москве гололед намечается?» — спросил timurtimurovsky.

«На зимней резине уже опасно ездить!!!» — предупредил _denis_grigorievich.

Напомним, в сентябре прошлого года Бочкарева была задержана в тот момент, когда перевозила в своем автомобиле наркотическое вещество. Тогда актриса отделалась штрафом в 30 тысяч рублей и лишилась водительских прав сроком на полтора года за отказ от медицинского освидетельствования.