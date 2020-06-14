Соловьев раскритиковал Ефремова из-за записи видеообращения

Москва, 14 июня. Телеведущий и журналист Владимир Соловев в своем Telegram-канале резко прокомментировал публичное видеообращение актера Михаила Ефремова, который в понедельник учинил смертельную аварию в центре Москвы.

«Кто записывал «извинения Ефремова»? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?» — спросил Соловьев.

Напомним, в пятницу артист опубликовал видеообращение на YouTube-канале «Гражданин поэт». В нем Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП. Позже адвокат Сергей Жорин предупредил, что запись ролика может обернуться для Ефремова негативными последствиями. Дело в том, что домашний арест подразумевает запрет на использование Интернета и мобильной связи. Актер, возможно, нарушил меру пресечения, записав и обнародовав видео.

Юрист также обратил внимание, что запись видеоролика может стать сигналом сотрудникам правоохранительных органов для проверки соблюдения режима.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей телеведущий Владимир Соловьев заявил, что публичное «посыпание головы пеплом» еще не говорит об искреннем раскаянии актера Ефремова.

Видеозапись с извинениями, опубликованную известным актером, также оценил известный спортивный комментатор Алексей Андронов. Он считает, что раскаяние не поможет Ефремову снять грех с души, пишет телеканал RT.