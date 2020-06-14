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Психолог дала совет по преодолению страха перед коронавирусом

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Психолог дала совет по преодолению страха перед коронавирусом

Москва, 14 июня. Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова посоветовала не забывать о гигиене и читать меньше новостей о COVID-19.

В интервью РИА Новости психолог отметила, что страх заразиться коронавирусом на этапе завершения режима самоизоляции является нормальным явлением.

«В ситуации, связанной с карантином, люди будут испытывать тревогу, связанную с возможностью заразиться. Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, понятен. Главное — не допустить, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека», — сказала Юсупова.

Психолог дала совет по преодолению страха перед коронавирусом

Специалист отметила, что если игнорировать свои ощущения, то можно лишь ухудшить ситуацию. Она посоветовала понять, что именно вызывает опасения и сократить количество стрессовых ситуаций. Остается важным соблюдать личную гигиену и предписания санитарных врачей — носить маску, регулярно мыть или обрабатывать руки. Отмена самоизоляции не отменяет риск заражения.

«Важно отдавать себе отчет в том, что другие не обязательно испытывают те же страхи и спокойно реагировать на то, что другие люди, как вам кажется, ведут себя неправильно», — добавила психолог.

Психолог дала совет по преодолению страха перед коронавирусом

Чтобы не давать лишний повод для деструктивных эмоций, Юсупова посоветовала поменьше обращать внимание на крикливые заголовки.

«Параллельно эпидемии вируса сейчас происходит то, что можно назвать информационной эпидемией. Относитесь к себе бережно и не добавляйте дополнительный стресс от просмотра очередных разоблачающих теорий», — посоветовала она.

В марте текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано более 7,7 миллиона случаев COVID-19. От осложнений скончались 429 666 человек, более 3,6 миллиона заболевших выздоровели.

Психолог дала совет по преодолению страха перед коронавирусом

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Источник: РИА Новости
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