Психолог дала совет по преодолению страха перед коронавирусом

Москва, 14 июня. Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова посоветовала не забывать о гигиене и читать меньше новостей о COVID-19.

В интервью РИА Новости психолог отметила, что страх заразиться коронавирусом на этапе завершения режима самоизоляции является нормальным явлением.

«В ситуации, связанной с карантином, люди будут испытывать тревогу, связанную с возможностью заразиться. Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, понятен. Главное — не допустить, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека», — сказала Юсупова.

Специалист отметила, что если игнорировать свои ощущения, то можно лишь ухудшить ситуацию. Она посоветовала понять, что именно вызывает опасения и сократить количество стрессовых ситуаций. Остается важным соблюдать личную гигиену и предписания санитарных врачей — носить маску, регулярно мыть или обрабатывать руки. Отмена самоизоляции не отменяет риск заражения.

«Важно отдавать себе отчет в том, что другие не обязательно испытывают те же страхи и спокойно реагировать на то, что другие люди, как вам кажется, ведут себя неправильно», — добавила психолог.

Чтобы не давать лишний повод для деструктивных эмоций, Юсупова посоветовала поменьше обращать внимание на крикливые заголовки.

«Параллельно эпидемии вируса сейчас происходит то, что можно назвать информационной эпидемией. Относитесь к себе бережно и не добавляйте дополнительный стресс от просмотра очередных разоблачающих теорий», — посоветовала она.

В марте текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано более 7,7 миллиона случаев COVID-19. От осложнений скончались 429 666 человек, более 3,6 миллиона заболевших выздоровели.