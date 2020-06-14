Охлобыстин обратился к журналистам в связи с «делом Ефремова»

Москва, 14 июня. Российский актер и священник Иван Охлобыстин на своей странице «ВКонтакте» разместил обращение к журналистам, прокомментировав скандальное уголовное дело артиста Михаила Ефремова. В своем посте Охлобыстин попросил СМИ не вмешивать в ситуацию бывшую жену Ефремова Ксению Качалину.

«Она хороший, хоть и глубоко больной человек, она женщина, в конце концов. После «посадки» Миши она останется без средств к существованию. Ее родная дочь хочет сдать в сумасшедший дом», — пояснил актер (орфография и пунктуация автора. — Прим. ФАН).

Он также задался вопросом, неужели «этот адский удел» не рождает в сердце хотя бы маленькую толику милосердия.

Михаил Ефремов устроил ДТП 8 июня в Москве. На своем джипе он пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Сидевший за рулем курьер скончался в больнице. Специалисты установили, что Ефремов во время движения был в нетрезвом виде, в его крови также были найдены следы наркотиков.

Напомним, ранее в комментарии Федеральному агентству новостей журналист Дмитрий Киселев заявил, что российская культура превосходно справится и без таких людей, как Михаил Ефремов. Он отметил, что произошедшее является большой человеческой трагедией, однако это ни в коем случае не должно отменять правосудие: актер совершил тяжкое преступление и теперь обязан понести за него заслуженное наказание.