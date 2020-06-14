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Пульмонолог Карабиненко рассказал о восстановлении легких после коронавируса

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Пульмонолог Карабиненко рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Москва, 14 июня. Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что легкие переболевших коронавирусом людей могут понести серьезный урон, после чего требуется длительное восстановление.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире выявлено уже более 7,7 миллиона случаев COVID-19. Эта болезнь наносит удар по дыхательной системе человека, и даже у выздоровевших пациентов часто «всплывают» новые проблемы с легкими.

«После коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких — тяжелой пневмонии, хронической обструктивной болезни легких, при интерстициальных заболеваниях легких. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», — рассказал Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Пульмонолог Карабиненко рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Пульмонолог сравнил восстановление после коронавируса с тем, что наблюдалось после свиного гриппа, охватившего многие страны мира в 2009 году.

«Дыхательная гимнастика и укрепляющий режим не противопоказаны, их можно проводить, но все будет зависеть от индивидуальной способности каждого к структурному восстановлению поврежденного органа. После перенесенного свиного гриппа наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор», — отметил врач.

Пульмонолог Карабиненко рассказал о восстановлении легких после коронавируса

В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

Наибольшее количество случаев COVID-19 выявлено в США, там коронавирусом заразились уже более двух миллионов человек, около 115 тысяч пациентов на территории Соединенных Штатов скончались от осложнений.

Пульмонолог Карабиненко рассказал о восстановлении легких после коронавируса

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Источник: Радио Sputnik
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