Жириновский предложил повысить минимальную зарплату до 30 тысяч рублей

Москва, 14 июня. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале выступил с предложением установить по всей стране стандарт по минимальной заработной плате в 30 тысяч рублей.

По мнению политика, соответствующие изменения необходимы, поскольку многие граждане высказывают свое недовольство из-за слишком высоких заработных плат как в коммерческих структурах, так и в госкорпорациях.

«Нужно установить стандарт по всей России. Минимальная зарплата – 30 тысяч рублей в месяц. Это 1 тысяча рублей в день. Средняя зарплата по стране – 70 тысяч рублей. Это значит, что среднее управленческое звено, инженеры, высококвалифицированные специалисты получают 150–200 тысяч рублей. А максимальная зарплата – 500 тысяч рублей», — пишет Жириновский.

Он отмечает, что это необходимо сделать для того, чтобы каждый соискатель на должность руководителя госкорпорации сразу понимал, что он может рассчитывать лишь на эту сумму. При этом политик отметил, что президент страны должен получать больше всех — 700 тысяч рублей, а депутаты не более 500 тысяч.

Жириновский также предлагает ввести налог на сверхприбыль для госкорпораций. По его мнению, данные деньги должны направляться на обеспечение бесплатной медицины и образования. При этом лидер партии отметил, что ЛДПР будет отстаивать данную реформу.