Пушков раскритиковал инсталляцию «Ветка» в Третьяковской галерее

Москва, 14 июня. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своей программе «Постскриптум» высмеял работу современного художника Андрея Монастырского «Ветка», которая была выставлена в Третьяковской галерее рядом с картиной Александра Иванова «Явление Христа народу».

Сенатор выразил мнение, что артобъект не имеет ничего общего с искусством. По мнению Пушкова, работа современного художника является профанацией и обратное очень трудно доказать.

«Вот только не надо нам говорить, что к пониманию якобы высокого современного искусства готовы далеко не все. Ветка, приделанная скотчем к фанерке — это ветка, приделанная скотчем к фанерке», — заявил Пушков в своей телепередаче.

В своем блоге в Twitter сенатор также обратился к подписчикам, чтобы те поделились свои мнением. Многие пользователи социальной сети заявили, что инсталляция является оскорблением и кощунством.

Напомним, ранее Пушков объяснил решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву. Как пояснил сенатор, для этого не было ни одного основания. Более того, приглашение было бы в любом случае отклонено и могло бы стать объектом пропагандистских манипуляций, считает он.