Эксперт Зельцер назвал «запретные» действия при получении кредита

Москва, 14 июня. Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер назвал «запретные» действия для физических лиц при получении кредита.

По его словам, нельзя сообщать в банке ложную информацию о себе и своих доходах в попытке получить одобрение по кредиту. Главным решающим моментом будет положительная кредитная история, о которой нужно заботиться заранее.

«Во многом вероятность одобрения кредита будет зависеть от того, насколько аккуратно и вовремя заемщик платил кредиты в прошлом. Перед подачей заявки на новый заем стоит узнать кредитную историю в специализированных кредитных бюро, один раз в году это можно сделать бесплатно. Кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций», — рассказал Зельцер агентству «Прайм».

На решение о выдаче нового кредита может повлиять наличие нескольких кредитных карт в разных банках — могут посчитать, что человек живет от долга к долгу, что ведет к просрочке платежей. Эксперт посоветовал не подавать заявку в несколько банков, а выбрать один или два, с которыми уже выстроены хорошие отношения. Одобрение займа может зависеть и от такого фактора, как ваши прежние обращения в микрофинансовые организации — данные о взаимодействии с МФО могут насторожить специалистов.

Кредит стоит брать в той валюте, в которой вы получаете зарплату, особенно если заем берется не под конкретные цели. Зельцер отметил также, что прежде, чем оформить заявку на получение кредита, стоит повысить уровень финансовой грамотности. Так, не стоит брать новый заем на погашение старого, поскольку в России действует низкая ключевая ставка, и банки нередко соглашаются на реструктуризацию действующего кредита, что позволяет снизить проценты по займу и ежемесячный платеж.