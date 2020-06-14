Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП

Москва, 14 июня. Журналист и телеведущий Михаил Леонтьев назвал «моральными уродами» людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. По его мнению, ситуация приобрела картину «какого-то массового мародерства».

Соответствующее мнение Леонтьев высказал в эфире передачи «Формула смысла» на радиостанции «Вести ФМ». Он отметил, что не видит в реакции социума этики переживания горя. При этом он поясняет, что гибель водителя фургона Сергея Захарова ужасна.

«Ужасно то, что Мишка делал. Конечно ужасно. Но какой он убийца? <…> Он вообще не соображал, что он делал на самом деле», — считает журналист.

Он отметил, что не понимает, «что вообще твориться с людьми», которым необходима публично «заколоть» сакральную жертву.

«Всем плевать — на Мишку плевать, на Захарова Сергея — плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародерства», — высказался Леонтьев.

Журналист также задался вопросом, какая реакция была бы у людей, если подобный инцидент произошел бы с советским поэтом и актером Владимиром Высоцким.

«Ведь мог бы на своем мерседесе, единственном в Москве. Давайте мы Высоцкого сотрем? Вы что делаете? Уроды. Моральные уроды», — сказал телеведущий.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ,. За рулем отечественного автомобиля находился москвич Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его анализах были найдены также следы кокаина и каннабиноидов. По данному факту возбуждено уголовное дело, виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.

Инцидент получил широкую огласку и обсуждение в СМИ. Так, например, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Ефремов совершил сразу четыре преступления — сел пьяным за руль, пересек двойную сплошную, убил человека и принимал наркотики.