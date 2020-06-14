Маша Малиновская снова легла под нож пластического хирурга

Москва, 14 июня. Телеведущая Маша Малиновская похвасталась «новыми» глазами после пластической операции на веках.

В своем Instagram она опубликовала фото, на котором показала, как выглядит после очередной коррекции внешнего вида. Она уже не в первый раз прибегает к помощи пластического хирурга и открыто рассказывает об этом. Телеведущая изменяла форму носа и щек, делала подтяжку лица и экспериментировала с губами. На новой фотографии видно, что 39-летняя Малиновская избавилась от нависшего века и сделала свой взгляд более открытым.

Поклонники в большинстве своем положительно восприняли изменение во внешности звезды.

«Шикарна и как девочка мила», — написала boniqua.

«Ну вот как так-то?! Все-таки не шешнадцать… а такая красавица! Ни тебе мешков, ни морщин... тьфу-тьфу», — пошутила jusiket.

«Очень красивые глаза. А я все пытаюсь поднять веки. Наверное, если бы была возможность, тоже сделала бы операцию… Пока пользуюсь натуральными средствами и гимнастикой», — поделилась своим опытом yulya_chisto.

«Мария, вот бы фотку «до и после», и без фильтров», — высказала пожелание tenerife_gid.

Ранее Малиновская заявила, что с годами пластические операции становятся необходимыми, но она сожалеет о хирургических вмешательствах в свою естественную красоту, к которым начала прибегать в ранней молодости.

«Это возрастные проблемы, имиджевые, которые объективно отравляют жизнь. А обо всех операциях и инъекциях, сделанных в юности, я жалею», — сказала телеведущая.

Отметим, что звезда неоднократно просила подписчиков взвешенно и осмысленно принимать решение о пластической операции.