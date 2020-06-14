Дочь Эдуарда Успенского рассказала, почему ненавидит знаменитого отца

Москва, 14 июня. Дочь знаменитого писателя Эдуарда Успенского Татьяна в новом интервью рассказала подробности об отношениях со своим знаменитым отцом. Ранее женщина в эфире ток-шоу Андрея Малахова призналась, что Успенский избивал ее до крови.

Скандал вокруг семьи детского писателя разгорелся в конце мая. Успенская обратилась в Российскую государственную детскую библиотеку с просьбой не присваивать премии «Большая сказка» имя ее отца. Позже на телевидении она призналась, что она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия.

Как пояснила в интервью KP.ru Татьяна Успенская, она действительно получила гонорар за участие в шоу Малахова. Однако полученные деньги ее не волновали.

«Не скрою, на программе Андрея Малахова мне предложили гонорар <…>. Эти деньги я отдала сыну на лечение. Меня продолжают звать на телевидение, но я отказываюсь. Мне предлагали собирать подписи против премии имени Успенского, я этого не буду делать, не пойду дальше», — пояснила Успенская.

Она также рассказала подробности о том, как в 11 лет отец отправил ее в трудовую коммуну Виктора Столбуна. По словам женщины, в секте ее «лечили» процедурой «слоения», когда на интимные зоны человека оказывают воздействие хлорэтилом и электродами. Столбун убеждал Эдуарда Успенского, что его дочь больна шизофренией.

«Отец отдал меня туда, после того как развелся с моей мамой. Самое обидное, что меня обманули. Отец говорил, что в коммуне у Столбуна мне будет хорошо, как у Макаренко, где «образцовые, добрые люди». Но я быстро поняла, что Макаренко в секте и не пахнет. Там были побои и унижения», — призналась Татьяна Успенская.

Она пояснила, что в коммуне также находилась молодая актриса Елена Санаева, жена Ролана Быкова. Кроме того, в начале 90-х Эдуард Успенский разместил секту в своем доме, который ранее подарил дочери. Она также рассказала, что в организации Столбуна было множество женщин, которые имели детей от лжеученого.

Женщина пояснила, что третьей жене Успенского, телеведущей Элеоноре Филиной, удалось примирить отца с дочерью. Татьяна Успенская даже назвала сына в честь писателя в надежде на улучшение отношений.