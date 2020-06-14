Марина Александрова высказалась о ДТП с Ефремовым

Москва, 14 июня. Актриса Марина Александрова заявила, что «тяжело переживает» по поводу смертельного ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

Как пишет KP.ru, Александрова ранее работала в театре «Современник» и хорошо знакома с Ефремовым, поэтому трагическую аварию, устроенную актером, приняла близко к сердцу.

«Трагедия для всех! Я плачу и признаюсь, что тяжело переживаю», — написала она в своем блоге.

Народная артистка РФ Мария Миронова заявила, что «не берется судить» поступок Ефремова и надеется на беспристрастный суд.

«Миша мой коллега, сосед и хорошо знакомый человек. Не берусь судить его поступок. Это сделает, смею надеяться, справедливо и беспристрастно, суд. Вопрос в том, как это вообще могло произойти и почему? Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего… Соболезнования семье Михаила и прежде всего его детям», — высказалась актриса.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест сроком на два месяца. В рамках расследования было возбуждено также уголовное дело по факту сбыта наркотиков неустановленным лицом.