Академик Пальцев предупредил, что коронавирус может стать более агрессивным

Москва, 14 июня. Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев заявил, что при создании вакцины от коронавируса ученые могут учесть его мутации, грозящие появление более агрессивных форм.

В интервью «Парламентской газете» Пальцев отметил, что последние результаты исследований коронавируса нового типа свидетельствуют, что мутация происходит у его белкового рецептора, а не РНК. Ученый подчеркнул, что это обычное явление, которое может быть учтено при разработке вакцины.

«Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19», — рассказал академик.

По словам Пальцева, к мутации вируса приводят две причины.

«Первая состоит в том, что вырабатывается коллективный иммунитет, и вирус сталкивается с некоторым вызовом. Вторая — природные условия. Наступило лето, обычно в этот сезон у населения повышается иммунитет и снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями», — пояснил он.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 7,751 миллиона случаев COVID-19. От вызванных коронавирусом осложнений скончались 429 062 человека, 3,679 миллиона заразившихся смогли победить болезнь.