Юрист Жорин предупредил о последствиях видеообращения Ефремова

Москва, 14 июня. Адвокат Сергей Жорин предупредил, что видеообращение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова может обернуться для него негативными последствиями.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице от полученных ранений. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его анализах были найдены также следы кокаина и каннабиноидов. По данному факту возбуждено уголовное дело, виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы. В субботу помещенный под домашний арест Ефремов опубликовал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что не будет использовать свои связи для смягчения наказания.

По словам Жорина, домашний арест подразумевает запрет на использование Интернета и мобильной связи. Юрист отметил, что Ефремов, возможно, нарушил меру пресечения, записав и обнародовав видео.

«Возникают обоснованные вопросы: не нарушил ли он меру пресечения. Если нарушил, то ее могут изменить с домашнего арест на стражу», — пояснил адвокат в беседе с «Пятым каналом».

Жорин высказал предположение, что Ефремов раскаялся, но при записи видео «частично подключил» свои актерские навыки. Он подчеркнул, что видеообращение может негативно повлиять на ход дела.

Избежать изменения меры пресечения артист сможет, если будет доказано, что видео в Сеть загрузили адвокаты или близкие артиста, с которыми тот имеет право общаться и обмениваться любыми данными.