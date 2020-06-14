Бывший полковник ФСИН рассказал о вероятных условиях содержания Ефремова в колонии

Москва, 14 июня. Сбивший насмерть человека актер Михаил Ефремов, вероятнее всего, будет отбывать наказание в колонии-поселении. Такое мнение высказал полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко.

По его словам, пожилой актер вряд ли будет трудиться на полях местных совхозов.

«Ефремова туда вряд ли отправят. И лес он пилить не будет. Человек же на пенсии. Он может быть библиотекарем. Сидеть, заполнять карточки, выдавать «Остров сокровищ» или «Трех мушкетеров» для чтения. Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но от скуки ты сойдешь с ума», — пояснил Макиенко.

Экс-полковник ФСИН добавил, что заключенные колоний-поселений могут свободно распоряжаться денежными средствами. За некоторыми исключениями. Например, алкоголь исключен. По рациону особых ограничений нет.

«Вкусный стейк, шашлычок грузинский или салат «Цезарь». Все же оформляется по телефону или онлайн. А телефоны у заключенных есть в доступе», — цитирует полковника kp.ru.

Макиенко выразил убеждение, что безопасности актера в этих условиях ничего не угрожает.

8 июня актер Михаил Ефремов устроил ДТП с летальным исходом в центре Москвы. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Врачи несколько часов боролись за жизнь пострадавшего, но мужчина скончался.

В момент ДТП артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови также обнаружили наркотические средства. В отношении Ефремова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Несколько дней спустя после инцидента он записал видео с извинениями, но семья потерпевшего их не приняла.