Адвокат Ефремова заявил, что родственники погибшего водителя не идут на контакт

Москва, 14 июня. Защита актера Михаила Ефремова неоднократно пыталась договорить о компенсации с близкими Сергея Захарова, погибшего в аварии с артистом. Однако родственники мужчины не желают идти на контакт. Об этом рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, он общался с пожилой матерью Захарова и другими родственниками мужчины, однако договориться им не удалось.

«Я только сейчас ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но она в очень преклонном возрасте, и не уверен, что правильно восприняла мои слова. Другие члены семьи пока на контакт не идут», — сказал юрист.

При этом Пашаев отметил, что проведению переговоров также мешают третьи лица, которые «делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ».

В свою очередь адвокат со стороны потерпевших Александр Добровинский заявил, что представители Ефремова не выходили на контакт с семьей Захарова. При этом было отмечено, что родственники не готовы принимать компенсацию, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова. Артист отметил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Актер также пояснил, что ему «нет прощения от жены и детей».

Напомним, что артист устроил ДТП 8 июня в Москве. На своем джипе он пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Сидевший за рулем курьер скончался в больнице. Специалисты установили, что Ефремов во время движения был в нетрезвом виде, в его крови также были найдены следы наркотиков.

Многие актеры и общественные деятели осудили поступок артиста. Так, например, светский блогер Лена Миро подчеркнула, что речам артиста она не верит. По ее мнению, он сам так и не осознал, что натворил. Дожил до таких лет, а совести и ума нет, считает блогер.