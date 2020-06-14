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Адвокат Ефремова заявил, что родственники погибшего водителя не идут на контакт

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Адвокат Ефремова заявил, что родственники погибшего водителя не идут на контакт

Москва, 14 июня. Защита актера Михаила Ефремова неоднократно пыталась договорить о компенсации с близкими Сергея Захарова, погибшего в аварии с артистом. Однако родственники мужчины не желают идти на контакт. Об этом рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, он общался с пожилой матерью Захарова и другими родственниками мужчины, однако договориться им не удалось.

«Я только сейчас ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но она в очень преклонном возрасте, и не уверен, что правильно восприняла мои слова. Другие члены семьи пока на контакт не идут», — сказал юрист.

При этом Пашаев отметил, что проведению переговоров также мешают третьи лица, которые «делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ».

В свою очередь адвокат со стороны потерпевших Александр Добровинский заявил, что представители Ефремова не выходили на контакт с семьей Захарова. При этом было отмечено, что родственники не готовы принимать компенсацию, сообщает ТАСС.

Адвокат Ефремова заявил, что родственники погибшего водителя не идут на контакт

Напомним, ранее актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова. Артист отметил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Актер также пояснил, что ему «нет прощения от жены и детей».

Напомним, что артист устроил ДТП 8 июня в Москве. На своем джипе он пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Сидевший за рулем курьер скончался в больнице. Специалисты установили, что Ефремов во время движения был в нетрезвом виде, в его крови также были найдены следы наркотиков.

Адвокат Ефремова заявил, что родственники погибшего водителя не идут на контакт

Многие актеры и общественные деятели осудили поступок артиста. Так, например, светский блогер Лена Миро подчеркнула, что речам артиста она не верит. По ее мнению, он сам так и не осознал, что натворил. Дожил до таких лет, а совести и ума нет, считает блогер.

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