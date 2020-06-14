Адвокат рассказал, почему родные Захарова не приняли извинений Ефремова

Москва, 14 июня. Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал, почему его родные не приняли извинений актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию.

По словам Добровинского, родственники Захарова отказались от предложенной артистом материальной помощи.

«Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму», — процитировал адвокат слова брата Захарова.

Защитник подчеркнул, что семья настаивает, чтобы уголовное дело расследовалось в соответствии с законом и готова принять любое решение суда. Добровинский добавил, что родные погибшего водителя страдают от негатива, который обрушился на них в социальных сетях.

Он отметил также, что семью покоробило, что Ефремов сначала опубликовал свое видеообращение, но не попытался связаться с ними лично. Сообщения о том, что родным Захарова предложат 100 миллионов рублей, после чего они якобы «сломаются», адвокат назвал «провокацией».

«Не думаю, что они сломаются. Я слышу такие слова от них, что редко услышишь от других», — заявил Добровинский.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и врезался в мини-фургон ВАЗ, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления кокаина и каннабиноидов.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест сроком на два месяца.

Накануне Ефремов опубликовал видеоролик, в котором заявил, что готов оказать помощь родным Захаров. Актер также подчеркнул, что не намерен использовать свои связи, чтобы смягчить наказание за ДТП.