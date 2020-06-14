Катер перевернулся на Камчатке, пропали четыре человека

Петропавловск-Камчатский, 14 июня. Катер с людьми перевернулся неподалеку от Авачинской бухты на Камчатке, ведется поиск пропавших, сообщает источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, судно направлялось из Петропавловска-Камчатского и перевернулось примерно в 38 километрах от Авачинской бухты. В результате инцидента пропали четыре человека.

На место происшествия были направлены скоростной катер «Капитан Мишин» со спасателями и водолазами на борту, а также буксировочный катер «Гроза». В данный момент ведутся поисково-спасательные работы. Перевернувшийся катер, принадлежащий ООО «УВГИЛ», будет отбуксирован в Петропавловск-Камчатский для дальнейшего осмотра.

Источник ФАН сообщил имена пропавших:

1. Чамиашвили Эдуард Тимурович 1974 г.р.

2. Калмыков Алексей Александрович 1992 г.р.

3. Серов Виталий Юрьевич 1983 г.р.

4. Гусев Владимир Юрьевич 1996 г.р.