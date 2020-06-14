Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

Дамаск, 14 июня. Террористы запрещенной в РФ организации «Джебхат-ан-Нусра» обстреляли поселение Мелладжа провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Глава ЦПВС РФ напомнил, что с 6 марта в Идлибской зоне деэскалации действует режим прекращения огня, установленный в соответствии с договоренностями России и Турции. Щербицкий уточнил, что протурецкие боевики не нарушали перемирие на протяжении суток.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций», — добавил контрадмирал.

Ранее стало известно о намерении США устроить антироссийскую провокацию в Сирии руками курдов.