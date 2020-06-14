Жена Ивлева заявила, что не будет отказываться от фамилии после развода

Москва, 14 июня. После развода с знаменитым шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым, его экс-супруга Мария не планирует возвращать девичью фамилию. Как пояснила женщина, при смене документов возникнет множество трудностей.

«Вот, выйду замуж, тогда обязательно поменяю. Оставила ее еще и потому, что недвижимость и машина оформлены на меня. Много будет возни с документами, если возвращать девичью фамилию», — сказала она.

Мария и Константин Ивлевы находятся в бракоразводном процессе с конца марта этого года. Дело в том, что повар завел роман с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой. По словам экс-супруги телеведущего, в настоящее время он ведет себя «не по-мужски».

«Деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, будем составлять иск с адвокатом», — пояснила Ивлева с беседе с изданием StarHit.

Экс-супруга Ивлева также отметила, что ей пришлось проделать большую работу над собой, чтобы забыть об измене. Другим женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, она советует двигаться к цели неспеша и «осуществлять задуманное маленькими шажочками».

Напомним, ранее ведущий выходящего на телеканале «Пятница» кулинарного телешоу «На ножах» Константин Ивлев впервые опубликовал фотографию с новой возлюбленной и прокомментировал развод. По его словам, все произошло так, как должно было случиться.