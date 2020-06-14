Банковский роуминг отменили в РФ

Москва, 14 июня. Российские банки с 14 июня не имеют права взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитно-финансовой организации.

Соответствующий закон, подписанный в декабре прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным, вступил в силу в воскресенье. Документ подразумевает, что размер комиссии при переводе денег со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в его разных отделениях.

Отметим, что Сбербанк начал постепенную отмену комиссий на переводы между физическими лицами уже в апреле, заменяя их на подписку. Банк ввел правило, согласно которому клиенты — физические лица могут бесплатно переводить внутри банка до 50 тысяч рублей ежемесячно. В кредитно-финансовой организации сообщают, что отмена банковского роуминга затронет до 90% клиентов.

Для переводов на суммы, превышающие ежемесячный лимит, банк ввел систему подписок, которая позволяет совершать платежи и переводы с комиссией в соответствии с потребностями каждого клиента.

Как пишут «Известия», ранее Центробанк уже запретил кредитным организациям взимать комиссию при так называемых быстрых переводах, которые осуществляются только по номеру телефона. К системе быстрых платежей были подключены 50 российских банков. С 1 мая текущего года такие переводы стали бесплатными, если их размер не превышает 100 тысяч рублей.