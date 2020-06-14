Латынина принесла извинения за ложь о ситуации с COVID-19 в Татарстане

Москва, 14 июня. Журналистка Юлия Латынина призналась в распространении ложной информации о ситуации с COVID-19 в городе Нижнекамске Республики Татарстан. Письмо, которое Латынина зачитала на антироссийском радио «Эхо Москвы», было построено на лживых фактах.

«Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного «фейкодела», — сказала Латынина в эфире этой же радиостанции.

Журналистка считает, что создатель лживой информации должен сидеть в тюрьме, передает «Интерфакс».

В апреле 2020 года Латынина зачитала «письмо-обращение врачей Нижнекамска». Она получила «документ» от «Альянса врачей» — организации, связанной с Алексеем Навальным. В письме говорилось о неготовности российских регионов к борьбе с COVID-19.

Власти Республики Татарстан опровергли слова Латыниной. В свою очередь, СК РФ начал проверку. По ее итогам установлено, что Латынина озвучила неправдивую информацию. Журналистка была вызвана для пояснений в СК РФ.

Фейк о ситуации с коронавирусом стал далеко не первым в карьере Латыниной. Ранее ее неоднократно ловили на лжи об общественно значимых вопросах.

В интервью ФАН политолог Дмитрий Гусев охарактеризовал деятельность Латыниной и ее соратников как пропаганду.