Успенская заявила, что поможет семье водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым

Москва, 14 июня. Российская певица Любовь Успенская заявила, что хочет собрать деньги в помощь семье водителя, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. По мнению исполнительницы, родственники мужчины нуждаются в поддержке, поскольку погибший Сергей Захаров был кормильцем в семье.

«Мы сделаем все, чтобы и семья могла простить, потому что это могло случиться с любым человеком, и сегодня никто из нас не застрахован. Но Михаил Олегович — человек, который сейчас хочет поменяться местами с погибшим», — заявила Успенская.

Она также считает, будто бы Ефремов допустил столкновение будучи в «состоянии аффекта». Певица не сомневается, что актер потерял сознание за рулем, поскольку ранее он заявлял в беседе с исполнительницей, что у него болит сердце, сообщает «Пятый канал».

Напомним ранее Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, нуждается не в наказании, а в лечении.

Роковое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в минувший понедельник, 8 июня. Как установила экспертиза, артист управлял внедорожником будучи в алкогольном и наркотическом опьянении. Его машина пересекла двойную сплошную, вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с фургоном, водитель которого погиб.

Уже многие коллеги осудили действия Ефремова. Так, например, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что актер совершил сразу четыре преступления — сел за руль пьяный, пересек двойную сплошную, убил человека и принял наркотики.