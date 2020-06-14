Успенская призвала артистов поддержать Михаила Ефремова

Москва, 14 июня. Российская певица Любовь Успенская заявила, что актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, нуждается не в наказании, а в лечении. Она также призвала всех коллег поддержать артиста.

«Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении. Где были люди, которые кормятся, живут за счет него?» — заявила певица в интервью «Пятому каналу».

Она также отметила, что готова создать петицию в поддержку актера, видя общественное негодование.

«Я сегодня соберу всех коллег. Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. <…> Я соберу всех людей, Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера», — сказала Любовь Успенская.

8 июня в Москве Михаил Ефремов устроил крупное ДТП в центре города. Как установила экспертиза, артист управлял внедорожником будучи в алкогольном и наркотическом опьянении. Его машина пересекла двойную сплошную, вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с фургоном, водитель которого погиб.

На следующий день Таганский суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее популярный блогер Лена Миро эмоционально отреагировала на обращение друзей актера театра и кино Михаила Ефремова быть помягче в высказываниях в отношении артиста и объяснила, почему народ требует посадить возможного виновника ДТП.

О требовании отправить Ефремова в колонию заявлял, например, блогер Эрик Давидыч. А член общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич отметил, что актера необходимо лишить звания заслуженного артиста РФ.