Москва, 14 июня. Если бы Россия не восстановилась, мир был бы гораздо хуже и опаснее. Такое мнение высказал лидер государства Владимир Путин.

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — пояснил президент во время анонса интервью в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Напомним, ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.

По его словам, Запад активизирует работу через имеющиеся у себя возможности. Патрушев объяснил, что работа будет вестись, в том числе, в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций. Например, Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России.

Кроме того секретарь Совбеза рассказал, что основными координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Государственный департамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям и ряд неправительственных организаций.