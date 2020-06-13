Соловьев не поверил заявлению Трампа об отказе США от «чужих войн»

Москва, 13 июня. Известный ведущий Владимир Соловьев не поверил заявлению главы США Дональда Трампа об отказе Вашингтона от «чужих войн».

Напротив, слова американского лидера встревожили Соловьева. Журналист отметил, что подобные миролюбивые послания от руководства США обычно знаменуют начало новых конфликтов.

«Обычно после таких заявлений и начинается…», — написал ведущий в своем Telegram-канале.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет вмешиваться в вооруженные конфликты на территории других государств. Хозяин Белого дома не видит США в привычной роли «мирового полицейского».

Трамп призвал врагов помнить о готовности Вашингтона ответить на любую опасность. Тем не менее, глава США высказался за сохранение американского военного контингента в ряде государств.

«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться», — заключил американский лидер.

Также сообщалось о создании американцами «самой быстрой в мире» гиперзвуковой ракеты. Трамп похвастался новинкой перед студентами военной академии. Если верить американскому лидеру, новая гиперзвуковая ракета в 17 раз быстрее своих аналогов. Хозяин Белого дома не уточнил, когда ракета поступит в распоряжение Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Накануне эксперт Алексей Анпилогов рассказал, как Россия победила США и Саудовскую Аравию в нефтяном конфликте.