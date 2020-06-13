Из-за протестов в Лондоне полиции пришлось штурмовать станцию «Ватерлоо»

Лондон, 13 июня. В столице Великобритании участники акции против расизма Black Lives Matter и футбольные фанаты начали вступать в столкновения с полицией и журналистами. Правоохранителям пришлось задействовать значительные силы, чтобы установить порядок на станции «Ватерлоо».

Местные СМИ сообщают, что участники движения Black Lives Matter планировали провести акцию в субботу, 13 июня. Митинг должен был стать четвертым по счету. Однако футбольные болельщики заявили, что выйдут на защиту города в случае беспорядков. Акция в поддержку чернокожего населения была отменена. Позже сторонники правых политических взглядов уже сами устроили акцию, пишет «Московский комсомолец».

По словам очевидцев, на улицы вышли тысячи протестующих. При этом действия правоохранителей не согласованы. В соцсетях местные жители пишут, что в центре столицы Великобритании буквально идут «боевые действия».

Напомним, ранее обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавре заявил, что спустя 30 лет после распада СССР аналогичная участь угрожает и США. Он считает, что причиной этого является «самоубийственная» политика президента Дональда Трампа, ввергающего США в атмосферу гражданской войны.