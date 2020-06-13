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На военную базу «Таджи» упали две ракеты

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На военную базу «Таджи» упали две ракеты

Багдад, 13 июня. Военная база «Таджи» в Ираке подверглась атаке двумя реактивными снарядами. 

База «Таджи» располагается севернее Богдада. Она используется силами международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. К настоящему моменту информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента нет.

По данным Al-Arabia, на базу упали две ракеты типа «Катюша». Издание отмечает, что «Таджи» атакована не впервые. Американские военнослужащие регулярно подвергаются атакам и на территории других военных баз.

Накануне сообщалась, что база военная база «Таджи» атакована неизвестными.

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