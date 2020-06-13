Россия может обогнать США на рынке сжиженного природного газа

Москва, 13 июня. Россия может в два раза увеличить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) благодаря проекту компании «Новатэк». При этом страна обгонит США в данном сегменте экономики. В Штатах из года в год снижается добыча и загрузка мощностей.

На сегодняшний день Россия является одним из крупнейших экспортеров СПГ в мире. В 2019 году страна поставила 29,3 млн т/г при установленной мощности профильных заводов в 26,8 млн т/г. При этом компания «Новатэк» выпустила на рынок 18,6 млн тонн СПГ, а в текущем году планирует повысить это значение до 19,6 млн тонн.

Подобных результатов компания планирует добиться благодаря запуску четвертой линии завода «Ямал СПГ». Именно на нем применяется отечественная технология «Арктический каскад». Благодаря современным разработкам к 2030 году «Новатэк» планирует увеличить добычу сразу в три раза.

Как сообщает издание «Политпазл», именно «Новатэк» рассматривается США как основная угроза для их энергетического «доминирования». Дело в том, что пока в России идет наращивание добычи СПГ, в Штатах наоборот наблюдает снижение. Кроме того, «господству» Вашингтона на рынке угрожает резкое падение цен на экспорт энергоресурсов в Европу, что делает продажу СПГ невыгодным для США.

Напомним, ранее власти США, которые все время стремятся ослабить Россию, помогли ей выйти победителем из «нефтяной войны» с Саудовской Аравией. К тому же Штаты своей политикой нанесли ущерб американскому нефтяному сектору. Такое мнение высказал эксперт Алексей Анпилогов.