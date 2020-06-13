Коллеги рассказали об умершем актере театра «Буфф» Сергее Масленникове

Москва, 13 июня. Коллеги, учившиеся и работавшие вместе с актером театра «Буфф» Сергеем Масленниковым, поделились воспоминаниями об артисте. Масленникова не стало в пятницу, 12 июня.

Актер являлся одним из самых ярких учеников основателя театра «Буфф», профессора Исаака Штокбанта. Масленников окончил второй курс артистов эстрады «Буфф-2», а позже уехал за границу. Об этом рассказал художественный руководитель театра Михаил Смирнов.

«Мы с ним общались в конце 80-х — начале 90-х, до его отъезда в Германию. Исаак Романович объяснил нам тогда, что для драматических артистов дом — театр, а для цирковых — мир, а театр у него в чемоданчике», — вспомнил Смирнов в беседе с «Невскими новостями».

Однокурсница Масленникова Ольга Пикало в свою очередь рассказала, что друзья звали актера «Маслом». До поступления в «Буфф» артист играл в цирке. При этом после переезда за рубеж он все равно оставался востребованным и держал связь с бывшими коллегами.

«Очень талантливый, работоспособный, веселый, выдумщик, редкого дарования артист!» — пояснила Пикало.

Напомним, о смерти Сергея Масленникова стало известно в субботу, 13 июня. Что явилось причиной смерти артиста, игравшего в российских и немецких театрах, не сообщается.