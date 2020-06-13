Ростуризм заявил о неготовности стран принять путешественников из РФ

Москва, 13 июня. Другие страны пока не подтвердили готовность принять российских туристов. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире канала «НТВ».

Чиновница подчеркнула, что находится в тесном контакте с зарубежными коллегами. Но к настоящему моменту возобновить путешествия за рубеж не представляется возможным.

«По состоянию на сейчас, готовности в июне принимать российских туристов пока нет», — сказала Догузова.

Она добавила, что уже в середине июля ряд стран планируют открыть границы для российских туристов. А с некоторыми направлениями придется повременить как минимум до середины августа.

«Но о конкретных датах, которые были бы на официальном уровне подтверждены, чтобы была подтверждена готовность принимать наших туристов, такого пока нет», — заключила глава Ростуризма.

Ранее в Ростуризме попросили регионы поддержать отрасль. Об этом писала газета «Известия».