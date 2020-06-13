Россияне вышли на пикеты против «предателя и труса» Навального

Москва, 13 июня. В Ижевске, Краснодаре, Тюмени, Кемерове, Санкт-Петербурге и других городах страны прошли одиночные пикеты против российского блогера Алексея Навального. Вышедшие с плакатами на улицы люди протестовали против слов скандального интернет-деятеля, который ранее в социальных сетях оскорбил ветерана Игната Артеменко.

Во время одиночных пикетов россияне держали в руках плакаты, на которых приспешники Навального называются «Позорным полком», а его организация – «Штабом по реабилитации нацизма».

«Ветераны спинами стояли за наши жизни. Такой подлости нельзя позволять никому. Место Навального – предводитель позорного полка», — заявили возмущенные жители страны.

В Петербурге в центре города на стене одного из домов появилось граффити, на котором Навальный изображен в виде волка в овечьей шкуре, которого на прицеле автомата держит советский солдат, пишет Nation News.

Напомним, ранее телеканал RT опубликовал ролик о поправках в Конституцию РФ. На нем общественные деятели и знаменитости, среди которых был ветеран, зачитали преамбулу к основному закону. Позже в своем Twitter Алексей Навальный назвал участников видео «продажными холуями и предателями».

Слова блогера вызвали большой резонанс. Так, например, журналист Андрей Вышинский заявил, что Навальный «предатель, не наш человек, не патриот нашей России. Он не за народ наш старается, он отражает интересы других классов, других государств».

Позже в Сети появилась петиция с требованием наказать Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. К пятнице, 11 июня, ее подписали уже более 10 тысяч человек.