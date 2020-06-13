Музыкант Костюшкин обиделся на шутку Собчак

Москва, 13 июня. Российский музыкант Стас Костюшкин упрекнул телеведущую Ксению Собчак в том, что она шутит на непозволительные темы. Так он отреагировал на шутку об изнасиловании в свой адрес.

Напомним, что ранее певец публично признался, что в детстве стал жертвой насилия. Тяжелое событие произошло, когда ему было восемь лет. Далеко не все оценили такое признание. Некоторые пользователи Сети посчитали, что такие личные темы не стоит раскрывать публике. Другие предположили, что этим фактом Костюшкин захотел поднять свою популярность.

Бывший солист объяснил свое признание опасением за собственных детей.

«Есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту», — написал музыкант.

Собчак ответила ему, что юмор подвергали цензуре во времена СССР «не очень приличные люди». Телеведущая подчеркнула, что в ее ролике нет издевательств или оскорблений, есть только политическая сатира. Она допустила, что кому-то понравится видео, кто-то раскритикует.

Светская львица дала также понять, что не стоит указывать ей, что делать. Она посоветовала музыканту отписаться от нее, если ему что-то не нравится, пишет Ura.ru.