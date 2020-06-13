Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы

Москва, 13 июня. Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.

Популярный сервис YouTube в данный момент разрешает смотреть видео без рекламы только платным пользователям. Однако обходные пути существуют, и действенным способом отключения рекламы на ресурсе поделился один из пользователей.

Как оказалось, чтобы отключить рекламу необходимо добавить символ точки к URL ролика — https://www.youtube.com./. Такой простой ход позволит посмотреть видео, загруженные на платформе, без рекламы.

Как отмечает ixbt.com, с помощью точки видео без рекламы можно посмотреть и на компьютерах, и на смартфонах. Однако для мобильных устройств потребуется переключиться на десктопную версию отображения сайта.

Публикация о найденной лазейке уже собрала на ресурсе несколько тысяч лайков и сотни комментариев. Портал считает, что команда видеоплатформы заблокирует эту функцию, однако остается вопрос, как быстро руководство YouTube узнает об этом.

Американская IT-корпорация Google в начале 2020 года впервые назвала сумму доходов, которые приносит компании реклама на видеохостинговом сервисе YouTube. Согласно финансовому отчету корпорации, в прошлом году благодаря рекламе на видеоплатформе удалось заработать 15,15 миллиарда долларов.