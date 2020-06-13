Солонников объяснил напускной пацифизм Трампа подготовкой к президентским выборам



Дональд Трамп начинает активно раздавать свои старые предвыборные обещания с целью собрать на выборах президента США прежний электорат. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал наполненное пацифизмом заявление главы Белого дома о том, что американские военные больше не будут «восстанавливать справедливость» в далеких странах и «решать чужие конфликты». По его словам, Вашингтон вернется к старым принципам, согласно которым задача вооруженных сил — это оборона и защита Соединенных Штатов от внешних врагов.

«Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — объявил американский лидер в процессе своего выступления перед выпускниками военной академии в Вест Пойнте в штате Нью-Йорк.

Тем самым Трамп фактически вернулся к идеям принятой почти 200 лет назад, в 1823 году, «доктрине Монро» — документу, провозглашающему невмешательство Вашингтона в дела Европы и Старого света в целом (в то же время доктрина объявляла Северную и Южную Америки зоной исключительных интересов Соединенных Штатов).

«Конечно, это был бы крутой поворот, если бы слова Трампа каким-то образом соответствовали тому, что потом происходит в политике США, — не поверил в искренность главы Белого дома Солонников. — Можно вспомнить, что все тоже самое он говорил, когда шел на президентские выборы 4 года назад. Тогда он обещал вернуть американских солдат из Афганистана и Сирии (вывод войск из САР провозглашался и позже — оттуда «под камеры» в сторону иорданской границы даже успели уехать два военных джипа). Но прошла уже уйма времени, а воз, как говорится, и ныне там. Даже анонсированный уход из Ирака в начале этого года — и тот не состоялся».

Политолог назвал речь Трампа «громкой, красивой и ни о чем» — никаких конкретных действий, по его мнению, за ней не последует. Но она также может оказаться «сигналом» европейским союзникам США, что отныне они должны справляться со своими проблемами самостоятельно.

«Подобные месседжи поступали и раньше, — отметил эксперт. — Но сводились они, как правило, лишь к тому, что Европа должна платить больше денег Соединенным Штатам за нахождение американских войск на ее территории. Скорее всего, точно так же случится и на этот раз».

Собеседник ФАН убежден, что президент США не попытается претворить свои слова в жизнь даже на период избирательной кампании: по его словам, у Трампа сейчас есть более серьезные задачи, связанные прежде всего с восстановлением экономики вверенного ему государства.