Экстрасенс объяснила раскаяние Ефремова после смертельного ДТП

Москва, 13 июня. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева уверена, что извинения актера Михаила Ефремова никогда не будут приняты семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова, поскольку человека не вернуть.

По словам Хадуевой, заслуженный артист России ничего не понял на начальном этапе, когда его ежедневно просили бросить пить и говорили, что все это кончится плохо. Экстрасенс убеждена, что Вселенная не раз давала Ефремову шанс на исправление, но артист его постоянно игнорировал.

«Иногда у небесного плана заканчиваются аргументы, и в какой-то момент времени человек получает то, что он заслужил, что и произошло у нас с Ефремовым. Мало того Ефремов попал в переходы кармические 2020 года, и здесь нет спуска и поблажек никакому человеку, — предсказала будущее Ефремову Хадуева в интервью iReactor. — Он человек, как и все, кроме того, что он артист».

Женщина считает, что Ефремов попросил прощения для успокоения собственной совести и из-за страха перед тюрьмой. При этом, как считает экстрасенс, Ефремов был искренен в видеообращении и осознает весь трагизм произошедшего.

Как напомнил Infox.ru, 8 июня автомобиль, за рулем которого был пьяный Михаил Ефремовым, вылетел на встречную полосу и врезался в отечественную машину. Авария случилась в центре Москвы. Водитель автомобиля российского автопрома был госпитализирован, но через несколько часов умер в больнице.

В отношении заслуженного артиста возбудили уголовное дело. Сейчас 56-летний актер находится под домашним арестом, пишет «Дейта».