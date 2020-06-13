Защита Ефремова опровергла заявления о «ломке» у артиста

Москва, 13 июня. Адвокат Елизавета Шаргородская, защищающая актер Михаила Ефремова, опровергла сообщения СМИ о том, что артисту потребовалась помощь нарколога из-за зависимости от запрещенных веществ. По словам Шаргородской, подобная информация является «выдумкой».

«Михаилу Олеговичу не нужен врач и тем более нарколог, это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца», — цитирует адвоката РИА Новости.

Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов устроил крупное ДТП в центре города. Как установила экспертиза, артист управлял внедорожником будучи в алкогольном и наркотическом опьянении. Его машина пересекла двойную сплошную, вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с фургоном, водитель которого погиб.

На следующий день Таганский суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. В пятницу Ефремов опубликовал видеообращение, в котором заявил о желании помочь семье погибшего водителя фургона. Как позже заявил психотерапевт Евгений Фомин, состояние актера на видео можно охарактеризовать как посттравматическое стрессовое расстройство. По его словам, на кадрах видна подавленность артиста, тревога и сильное чувство вины.