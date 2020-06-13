Актриса Муцениеце объяснила, почему через 5 лет может снова выйти за Прилучного

Москва, 13 июня. Актриса Агата Муцениеце, сыгравшая в сериале «Школа», разводится с Павлом Прилучным, но предполагает, что лет через пять может снова выйти за него замуж.

Примечательно, что, несмотря на бракоразводный процесс, Муцениеце делает публичные признания в любви к пока еще мужу. По ее словам, сильные чувства к Павлу у нее останутся, возможно, навсегда, поэтому есть шанс на повторный брак с ним.

Актриса считает, что супруг так и останется романтиком. Она выразила ему благодарность за то, что научил ее любить.

Напомним, что звездная пара после девяти лет брака решила развестись в феврале 2020 года. Пользователи соцсетей стали активно обсуждать факт расставания, причины.

Находясь на карантине, актриса сообщила подписчикам, что супруг напился, избил и выгнал ее из дома.

Свою недвижимость пара поделила давно. Жена и двое детей будут жить в московской квартире, Павлу достанется загородный коттедж. Актер будет оказывать финансовую поддержку детям.

Ранее пользователи Сети бурно отреагировали на изменения во внешности Павла на фоне расставания пары. По мнению поклонников, он стал ходить с бородой, визуально постарел, пишет Утро.ру.