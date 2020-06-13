Актер Сергей Масленников умер на 59-м году жизни

Санкт-Петербург, 13 июня. Актер Сергей Масленников скончался в возрасте 58 лет, говорится на официальной странице петербургского государственного музыкально-драматического театра «Буфф» в социальной сети «ВКонтакте».

Артиста, игравшего в российских и немецких театрах, не стало 12 июня. Что стало причиной смерти, не уточняется.

«Дорогие коллеги и друзья Театра «Буфф», с прискорбием сообщаю, что 12 июня ушел из жизни Сергей Масленников. Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта», — сказал художественный руководитель петербургского театра Михаил Смирнов.

Масленников окончил в 1988 Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ). После завершения учебы в театральном вузе выпускники мастерской Штокбанта создали творческий коллектив и выступали с гастролями, отметила «Вечерняя Москва». По словам актрисы «Буффа», однокурсницы Масленникова Ольги Пикало, актер в 90-х уехал работать в Германию и «очень успешно, но никогда не терял связи, сначала по телефону, потом в сетях».

В начале года театр «Буфф» потерял своего основателя — народный артист России Исаак Штокбант умер 26 января на 95 году жизни, напомнил телеканал «360».