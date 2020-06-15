Хашим Тачи: как албанский бандит и торговец органами стал лидером Косово

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как скандально известному лидеру сепаратистов удалось оторвать Косово от Сербии и остаться безнаказанным, совершив ряд леденящих душу преступлений.

5 июня 2020 года лидер Косово Хашим Тачи сделал громкое заявление: он, мол, не прочь присоединить к Косово еще три сербских области (Прешево, Буяновац и Медвежду), на основании того, что он назвал «историческим правом».

Сегодня Хашима Тачи воспринимают как партнера по диалогу представители зарубежных держав, он встречается с президентом Сербии Александром Вучичем и решает вопросы мирного урегулирования ситуации с непризнанной автономией. Однако еще 20 лет назад Хашим Тачи числился в списках террористов и был объявлен в международный розыск.

По степени одиозности президента самопровозглашенной Республики Косово можно поставить в один ряд разве что с африканскими диктаторами-людоедами. Однако пользуясь поддержкой Вашингтона — не зря бюст Мадлен Олбрайт с прошлого года красуется на площади в Приштине — косовский лидер всегда выходил сухим из воды.

Редакция Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает историю Хашима Тачи и «Армии освобождения Косово» — сепаратистов и террористов, устроивших геноцид сербского народа.

Откуда взялся «дон Тачи»

Хашим Тачи родился 24 апреля 1968 года в деревне Брокна (муниципалитет Србица на северо-западе Дреницы, которая стала «колыбелью албанского терроризма»). Это центральная часть Косово, входившего на тот момент в Югославию.

По официальной версии местных СМИ, Тачи закончил философский факультет Приштинского университета, а затем поступил в Университет Цюриха, где занимался изучением стран Юго-Восточной Европы и международных отношений.

Косово представляло собой автономию в составе Социалистической федеративной республики Югославия. На его территории проживала гремучая смесь албанцев, сербов и других национальных меньшинств, что не могло не привести к межэтническому конфликту. 95% населения Косово составляли мусульмане, которые чувствовали себя здесь хозяевами.

Действия лидера сербских коммунистов Слободана Милошевича обострили проблему отношений двух народов — в 1989 году была принята новая Конституция Югославии, которая упразднила автономию республик и резко сократила обучение на албанском языке. Албанцы, которые жаждали самоопределения, организовали студенческое движение сопротивления (по сути, собственную полуподпольную систему образования), которое возглавил Тачи.

По сведениям правоохранительных органов, свою юность главный косовско-албанский сепаратист провел в крупнейшей в Косово преступной группировке Адема Яшари, члены которой занимались продажей наркотиков и угоном машин, а также похищали людей за выкуп и совершали заказные убийства.

О личности Тачи и его участии в криминальной деятельности заговорили после доклада депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти, который был представлен 16 декабря 2010 года.

В докладе Тачи проходит как подозреваемый в организации в конце 1990-х годов крупной мафиозной группировки, которая занималась торговлей не только наркотиками, но и человеческими органами. Депутат настаивал , что его доклад должен стать началом для более глубокого расследования, а администрация Тачи незамедлительно попыталась опровергнуть все обвинения.

25 мая 1993 года на железнодорожном переезде у города Глоговац группировкой Яшари был совершен теракт, в ходе которого был подорван полицейский автомобиль и погибли несколько сербских полицейских. Впоследствии СМИ подтвердили участие в нем Хашима Тачи. Так началась его «карьера».

Скрываться от возмездия Тачи решил в Швейцарии, где он основал среди албанских студентов Университета Цюриха марксистко-ленинскую организацию под громким названием «Народное движение Косово». По данным сербских спецслужб, он уже тогда начал работать на американцев, а истинной целью создания организации было выявление и вербовка студентов с левыми убеждениями. Есть версия, что его завербовал бывший директор ЦРУ Джордж Тенет — албанец по происхождению, косвенное подтверждение чему можно найти в мемуарах Карлы дель Понте, обвинившей Тачи не только в связях с Вашингтоном, но и в организации в Косово подпольного бизнеса по незаконному изъятию и торговле человеческими органами.

Пройдя курс боевой подготовки в Албании, Тачи вскоре вернулся на родину и стал одним из лидеров ОПГ «Дреницкая группа». Эта группировка держала в страхе жителей и используя убийства, пытки и запугивание контролировала весь наркотрафик в Косово и на севере Албании.

Сербское издание «Печат» писало также о том, что члены «Дреницкой группы» зарабатывали на проституции, контрабанде оружия и табачных изделий, краже автомобилей и нефтепродуктов, благодаря чему Тачи стал широко известен в криминально-террористических кругах, где его называли Gjarperi – «Змея».

Как ОПГ стала движением сопротивления

В 1996 году бандформирование, созданное Яшари, обретает новую форму, преобразовавшись в Армию освобождения Косово (Ushtria Çlirimtare e Kosovës — UÇK). Хашим Тачи становится правой рукой Яшари, в его задачи теперь входит обеспечение безопасности финансовых средств, а также подготовка и вооружение личного состава.

С начала 1995 по конец 1998 года АОК совершила в общей сложности 1845 вооруженных нападения на сотрудников полиции и мирных жителей. Когда сепаратисты начали атаковать военные объекты и погранзаставы, к борьбе с ними подключились ВС Югославии.

Так, в течение 1998 года было зарегистрировано 176 пограничных инцидентов во время попыток террористов проникнуть из Албании на территорию Косово и Метохии. В ходе этих столкновений погибли 30 офицеров и военнослужащих югославской армии.

Группировка в основном жила за счет средств албанской диаспоры из США и стран Западной Европы, дополнительным источником финансирования оставался наркотрафик. При этом обмундирование у АОК было образца НАТО (американское и немецкое).

Вокруг Косово уже началась большая игра — Запад запустил операцию по его отделению от Сербии.

Более того, членов группировки тренировали инструкторы, направленные ЦРУ и британской Особой воздушной службой (SAS). Лагеря подготовки были развернуты на территории Албании в Кукеше, Тропойе, Байрам Курри и Лабиноте.

В апреле 2009 года группа журналистов Балканской ассоциации журналистских расследований (Balkan Investigative Reporting Network, BIRN) опубликовала свои репортаж о лагерях пыток. Согласно данным расследования, в период конфликта 1999 года и после него АОК содержала сеть лагерей-тюрем на своих базах в Албании.

Один из таких лагерей находился на территории завода в городе Кукеш на северо-западе Албании. По показаниям свидетелей, в лагере содержалось по крайней мере 25 заключенных, среди которых были сербы, цыгане и подозревавшиеся в сотрудничестве с сербскими властями косовские албанцы. Как минимум 18 из них были убиты.

По некоторым сведениям, АОК также была замечена в связях c террористами «Аль-Каиды»1 (запрещена в России), в лагерях которой члены косовской группировки проходили подготовку. В составе АОК против Югославии воевали многочисленные боевики из Афганистана, Алжира, Чечни, Египта, Саудовской Аравии и Судана. Более того, еще в 1995 году, когда Усама бен Ладен проводил встречу с президентом Албании Сали Бериши, на ней присутствовал и Хашим Тачи.

Участие боевиков бен Ладена в террористической деятельности в Косово подтвердил Клод Шейх Абдель Кадер, французский подданный. По его словам, он был членом албанской сети бен Ладена и ездил в Албанию для подготовки и вооружения боевиков в Косово.

Своей целью члены АОК ставили как минимум независимость Косово и Метохии, а как максимум — создание «Этнической/Исторической/Природной Албании» («Shqipëria Etnike/historike/natyrale») — то есть объединение «албанских земель» (для начала Косово и Албании, а в перспективе — присоединение западной Македонии и восточной Черногории).

В марте 1998 года Хашим Тачи решил выйти из-под крыла Адема Яшари, которого не так сильно волновало самоопределение Косово. Тачи сдал его югославской полиции, в результате чего югославская армия провела зачистку в селе Доньи Преказ. В ходе операции был уничтожен Адем Яшари, 36 членов АОК, а также 28 гражданских лиц.

Бойня в Доньи Преказ произвела невероятный эффект: тысячи людей вышли на улицы Приштины, косовары восприняли случившееся как трагедию национального масштаба, а исторически сформировавшаяся ненависть к Белграду вышла на новый уровень. Численность АОК в итоге выросла в разы за счет новых добровольцев, Яшари стал национальным героем, а также был создан образ Армии освобождения Косова как мощной группировки патриотических сил — разумеется, не без помощи США. АОК заняла лидирующие позиции среди проалбанских движений, оттеснив «Демократическую лигу Косово» Ибрагима Руговы, «Правительство в изгнании» Буяра Букоши и другие политические силы.

Ликвидацию Яшари, не задумываясь, преподнесли всему миру как «акт геноцида против мирного населения села Доньи Преказ». Тачи немедленно занялся созданием идеологической базы для албанского движения. Менее чем за год из террористической организации «Освободительная армия Косово» превратилась в движение сопротивления.

К началу 1999 года Тачи стал одним из самых влиятельных полевых командиров Косово. О зверствах, совершаемых АОК, сербские СМИ говорили уже тогда, однако это не смутило мировое сообщество и НАТО, которые под угрозой бомбардировок вынудили власти Югославии пойти на переговоры с сепаратистами во французском Рамбуйе.

Интересный факт: по прилету в парижский аэропорт в личном багаже самопровозглашенного лидера косовских албанцев были обнаружены несколько килограммов героина. Однако, инцидент не получил широкой огласки и не повлиял на участие Тачи в диалоге с Белградом.

Переговоры, как и следовало ожидать, закончились безрезультатно, однако сепаратисты добились главного – АОК получила международное признание.

Аналогично тому, как в 1996 году при помощи мирового сообщества из нескольких преступных группировок была создана АОК, три года спустя была сформирована полиция и Корпус защиты Косово. Разумеется, первой задачей новых силовиков стала чистка полицейских архивов предшественников.

Впоследствии из боевиков АОК Тачи сформировал и правящую партию, иронично назвав ее «Демократической партией Косово». Ведущего косовского политика и его соратников не раз обвиняли в том, что они используют насилие и запугивание конкурентов для поддержания контроля и защиты своих преступных предприятий.

Более того, сегодня Косово является базой для своеобразного террористического «холдинга» под названием «Албанская национальная армия» — в нее вошли боевики АОК, АОПМБ (Армии освобождения Прешева, Медведжи и Буяноваца) и АНО (Армии национального освобождения). Численность организации колеблется, по разным данным от 10 000 до 70 000 боевиков.

Этнические албанцы, массовые убийства и концлагеря

После ухода югославских госструктур из Косово там царил хаос и средневековое варварство: албанское население, внезапно ставшее фактическим хозяином Косово, сохраняло клановую структуру общества и практиковало кровную месть. Во многих деревнях под контролем Албании в 1998 году боевики изгнали этнических сербов из своих домов, а сотни из тех, кто остался, пропали без вести и предположительно были похищены АОК и убиты.

Началась широкомасштабная этническая чистка: албанцы, не стесняясь, мстили оказавшимся в меньшинстве сербам — похищали, грабили, убивали их, причем абсолютно безнаказанно.

Так, во время нападения на Ораховац 19 июля 1998 года АОК задержала около 85 сербов, большая часть оказалась в плену в лагерях.

В августе 1998 года 22 мирных серба были убиты в деревне Клечка, где полиция обнаружила человеческие останки и печь для кремации тел.

В сентябре 1998 года на озере Радонич были обнаружены тела 34 человек (некоторые оказались этническими албанцами), которые, как полагают, были захвачены и убиты АОК.

Резонансным также стало дело о похищениях и массовых убийствах в Гнилане.

По данным Комиссии правительства Косово, 560 граждан неалбанского происхождения по-прежнему числятся пропавшими без вести, из них 360 сербов. При этом большинство из них исчезло в период с июня 1999 года по декабрь 2000 года — после вывода югославских войск из региона.

Стремясь очистить Косово от сербов, Тачи зашел очень далеко — на территории самопровозглашенного государства даже функционировали несколько концентрационных лагерей, из которых больше всего прославился «Лапушник», развернутый неподалеку от села Глоговац. В нем содержались этнические сербы и отказавшиеся сотрудничать с АОК албанцы. В 2003 году Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил обвинения его организаторам, однако вскоре дело было закрыто.

Как отмечали очевидцы тех страшных событий, судебная система Югославии к тому моменту уже прекратила свое существование, а миротворцы и представители западных стран боялись вмешиваться и не хотели «раскачивать лодку».

Впоследствии бывший прокурор Гаагского трибунала по не существующей больше Югославии Карла Дель Понте напишет в своей книге «Охота. Я и военные преступники»:

«Я уверена, что некоторые лица в Миссии ООН боялись за свою жизнь и жизнь своих подопечных. Я думаю даже, что некоторые судьи Международного трибунала боялись, что албанцы достанут и их».

Желтый дом и «мясная лавка» Хашима Тачи

Пожалуй, самой страшной страницей в истории становления нового государства, основанного Тачи, по сей день остается торговля человеческими органами.

На территории Косово Тачи широко развернул деятельность по незаконной трансплантологии с помощью Шаипа Муи, врача и по совместительству одного из «координаторов» элитной группы АОК, базирующейся в Албании. Впоследствии, как и многие соратники Тачи, Муи стал политиком от Демократической партии Косово.

Изначально операции проводили в подпольных клиниках прямо в Косово. Использовалось медицинское оборудование, полученное от ООН, и медикаменты, переданные Всемирной организацией здравоохранения.

Органы сбывали здесь же или вывозили в другие балканские страны, используя для транспортировки грузовики международных сил НАТО KFOR («Силы для Косово»). Это продолжалось до конца лета 1999 года, когда один из таких грузовиков был непредусмотрительно оставлен на ночь у госпиталя в Скопье и обнаружен.

Скандал удалось замять, а Хашим Тачи передислоцировал свои «полевые госпиталя» в Албанию. Были созданы три тайных лагеря для привезенных из Косово доноров: в Кахане, Кукесе и Дурресе, операции проходили в албанских медицинских учреждениях (среди них был замечен, кстати, медцентр фабрики «Кока-Кола» в Тиране). Позже, чтобы сократить расходы и обеспечить необходимую секретность, в частных домах начали оборудовать настоящие комнаты мясника.

Центральный пункт сбора пленных находился в поселке Фирше-Круже, удобно расположенном неподалеку от главного аэропорта Тираны. Оттуда «товар» доставлялся на черные рынки Европы.

Одним из таких центров и был нашумевший в прессе «Желтый дом» в селе Ррипе возле города Буррели, оснащенный по последнему слову техники для организованного незаконного изъятия органов.

Механизм был отработан до мелочей, и казалось, так может продолжаться вечно. Но весной 2008 года Карла дель Понте публикует свои мемуары, в которых она, в частности, обвинила Тачи в похищении и перевозке сербов на территорию Албании для последующей продажи их органов, и дело обретает общественный резонанс.

Есть основания полагать, что данные, опубликованные в ее книге «Охота. Я и военные преступники», были отлично известны западным спецслужбам и различным «миротворческим» организациям.

Так, еще в начале 2000-х годов Международный трибунал ООН проводил расследование (даже опросили несколько свидетелей), однако оно зашло в тупик из-за «отсутствия улик» (читай — «отсутствия трупов»).

После публикации материалов Дель Понте в 2008 году расследование возобновили. Стало известно, что торговля человеческими органами в Косово по-прежнему процветает. При содействии местной албанской власти в Приштине открылась клиника «Медикус», куда заманивали доноров из самых разных стран. Ее название появилось в репортажах мировых СМИ и всколыхнуло общественность, когда представители международной миротворческой миссии в Косово задержали нескольких человек, а еще двух объявили в розыск по подозрению в незаконной пересадке почки.

Выяснилось, что косовско-албанские врачи незаконно пересадили орган от 23-летнего гражданина Турции 70-летнему гражданину Израиля. Турок был задержан, когда вылетал на родину, а израильтянин — в одной из палат. Был задержан также бывший секретарь Министерства здравоохранения Косово Илир Рецай, которого подозревали в незаконной выдаче лицензии сомнительной клинике.

Однако попыток привлечь к ответственности организаторов столь кощунственного подпольного бизнеса не последовало.

В 2009 году BBC опубликовало интервью с бывшим членом АОК, принимавшим непосредственное участие в операциях по незаконному изъятию органов у пленных.

А 12 декабря 2010 года Дик Марти публикует свой доклад, в котором имя Тачи фигурирует целых 27 раз и доказывается, что он был непосредственно причастен к этим преступлениям.

Новость стремительно разлетелась по миру, ведущие издания называли Тачи «садистом» и «кровавым мясником», сомневаясь в его психическом здоровье, европейские политики возмущались и старательно делали вид, что слышат об этом впервые, а правительство Косово гневно отвергало все предъявленные Тачи обвинения.

Впрочем, даже пресс-секретарь министра иностранных дел ЕС Кэтрин Эштон отметила, что слухи о незаконной торговле органами в Косово ходят уже давно, и пора бы перестать закрывать на них глаза.

Официальная реакция косовско-албанских властей последовала незамедлительно. Правительство Косово и премьер-министр Тачи заявили, что за скандалом стоит Сербия, которая пытается очернить образ «борцов за независимость Косово», и пообещали предпринять все необходимые меры, чтобы «пресечь клевету Дика Марти», — вплоть до ареста албанцев, принимавших участие в расследовании и снабжающих Марти информацией.

В ходе расследования «дела Медикус» были выявлены и официально признаны потерпевшими даже граждане РФ, пострадавшие от действий косовских врачей. В августе 2008 года у них в клинике «Медикус» были изъяты левые почки для последующей трансплантации. Следственный Комитет РФ назначил комплексную экспертизу, запросы о правовой помощи были направлены в несколько стран, а само расследование проводилось во взаимодействии с Генпрокуратурой и МИД РФ.

По версии следствия, обвиняемые по делу — экс-сотрудники клиники вместе с высокопоставленным чиновником из Минздрава Косово обманом заманивали в страну сербов, турок, молдаван, казахов, белорусов и россиян, предлагая купить почку за 15 тыс. евро, — но денег никто из более чем 30 пострадавших не получил.

К сожалению, несмотря на существенную доказательную базу, старания Карлы дель Понте и Дика Марти не принесли должного результата: хотя кровавое прошлое еще долго преследовало Тачи, «мясник» и убийца остался безнаказанным. Дика Марти обвинили в «предвзятом отношении» к лидеру косовских албанцев, а дело закрыли.

Суд вынес обвинительный приговор только нескольким фигурантам, которые были пешками для Тачи: владельцу клиники Лютфи Дервиши (8 лет лишения свободы и штраф в 10 тысяч евро) и его сыну Арбану (7 лет лишения свободы и штраф в 2,5 тысячи евро).

Врачи-анестезиологи Ислам Битичи и Сулейман Дуль получили по году условно.

Бывший секретарь министерства здравоохранения Косово Илир Рецай вышел сухим из воды и был освобожден от всех обвинений.

Практика незаконной трансплантологии в Косово во время и после вооруженного конфликта обрела широкую известность и даже была рассмотрена в исследовании мировых прецедентов торговли органами, опубликованном Европарламентом в 2015 году.

Хороший свидетель — мертвый свидетель

Сербский суд Приштины приговорил Тачи к десяти годам лишения свободы за терроризм еще в самом начале его криминальной карьеры. В 1998 году на его имя был выписан международный ордер на арест.

Летом 2003 года на основании этого ордера Тачи был задержан в аэропорту Будапешта. Однако в тот же день его отпустили на свободу, и он спокойно улетел из венгерской столицы в Париж.

В своих мемуарах мадам дель Понте описала свой разговор с бывшим директором ЦРУ США Джорджем Тенетом, в котором она сетовала на то, что американцы не хотели делиться информацией о деятельности Тачи в интересах следствия.

«Думаю, — сказала дель Понте, — что вы должны по крайней мере поддержать наши усилия». «Знаете, мадам, мне абсолютно наплевать на то, что вы думаете!» — ответил Тенет.

Федеральная разведывательная служба Германии BND в 2008 году обнародовала отчет, содержащий данные об организованной преступности в Косово. В отличие от ЦРУ и МИ-6, немцы обвиняли Тачи, а также бывшего премьер-министра Рамуша Харадиная в тесных связях с преступным сообществом Косово. В Германии прямо заявили, что Тачи руководил «сетью, действующей на всей территории Косово», а также был замечен в контактах с чешской и албанской мафией.

Однако в апреле 2008 года Гаагский суд оправдал Рамуша Харадиная по всем 37 пунктам обвинения.

Из 98 человек, свидетельствовавших против него, девять были убито, причем трое были специальными свидетелями трибунала, то есть находились под его защитой. Куйтин Бериш погиб под колесами автомобиля в Черногории. Илир Сельмай был убит в драке — по официальным отчетам, он напал сразу на шестерых, не имея при себе оружия, и те зарезали его на глазах множества людей. Бекима Мустафу и Ауни Элезая расстреляли из огнестрельного оружия. А сотрудников косовской полиции Сабахета Тава и Исука Хакляя убили и сожгли их тела в автомобиле.

Всего начиная с 1999 года, погибло около 40 человек, которые должны были свидетельствовать в Гааге против командиров косовских албанцев.

«Борьба была честной и чистой»

Европа упорно продолжает закрывать глаза на тесную связь «дона Тачи» с мафией и его многочисленные преступления против человечности, а американцы в 2014 году даже предложили номинировать балканского лидера, замаравшего руки в крови тысячи невинных жертв, на Нобелевскую премию мира.

Сам Тачи, судя по всему, уверен в поддержке своих покровителей и не боится кары, которая его может когда-нибудь настигнуть. Так, в интервью французскому изданию в 2016 году, когда вновь заговорили о возможности суда над ним, Тачи заявил, что ему «нечего скрывать» и добавил, что борьба АОК за Косово «была честной и чистой».

«Никто не может переписать историю, — ухмыляясь, добавил он. — А победителей, как известно, не судят».

1 Организация запрещена на территории РФ.