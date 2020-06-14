Сирия, 14 июня. Террористы казнили солдата САА в Идлибе. Турция сообщила о задержании семи курдских боевиков в северной части Алеппо. Пять антиправительственных бандгрупп, действующих в зоне «Большого Идлиба», объединились для создания коалиции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в пригородах Алеппо; продолжают проводить обыски в западной части Дейр-эз-Зора; потеряли одного из солдат в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): направила дополнительные отряды в город Салькин на северо-западе Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в поселении Кармани на севере Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: арестовали около 40 жен и детей джихадистов ИГ1 в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции: заявили о задержании семи курдских террористов в северных районах Алеппо; перебросили очередной военный конвой в Идлиб.

Протурецкие силы: активизировали обстрелы подконтрольных SDF**** районов на северо-западе Ракки.

Курдские вооруженные бандгруппы: задержали нескольких сирийцев в рамках принудительной мобилизации в Восточной Ракке.

Соединенные Штаты: осуществили патрулирование местности на севере Хасаки; переправили военный конвой из Ирака в Хасаку.

Российская военная полиция: обследовала районы к западу от города Рас аль-Айн в Хасаке.

Провинция Алеппо

Накануне саперы Сирийской Арабской Армии (САА) продолжили обследовать территории в окрестностях Алеппо, которые перешли под контроль сил САР в феврале. Новостной портал Al Nour передавал, что подрывные работы велись в пригородах Аль-Инзарат, Кафр-Хамра, а также на территории аэропорта «Нейраб».

Курдские боевики предприняли сразу две попытки организовать вылазки в северных районах провинции. По данным турецкого Министерства обороны, один из членов Рабочей партии Курдистана (РПК) был задержан в зоне операции «Щит Евфрата», еще шестерых взяли под стражу в Африне.

В некоторых населенных пунктах на севере провинции прошли митинги, участники которых отказались использовать турецкую лиру вместо сирийского фунта. Протестующие объясняют свои действия нежеланием усиления турецкого влияния.

Провинция Даръа

В Даръа в минувшие сутки произошли две вылазки неизвестных. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявлял, что один из бывших боевиков, урегулировавших с властями свой правовой статус, был убит поблизости от погранперехода «Насиб» на южной окраине региона.

Во второй половине дня также стало известно о взрыве в районе Даръа аль-Балад административного центра провинции. По данным SOHR, детонация бомбы произошла вблизи кольцевой развязки Аббасия. Это обернулось гибелью трех и ранением еще двух сирийцев. Двое погибших ранее состояли в числе боевиков вооруженной оппозиции.

Провинция Идлиб

Стало известно о появлении нового альянса боевиков в зоне «Большого Идлиба». Военный источник в сети Twitter (Elizrael) передавал, что члены новообразованной коалиции отказались соблюдать действующий на линии разграничения с силами САР режим тишины. Известно, что большая часть высокопоставленных лидеров новой группировки являются бывшими террористами запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам».

Накануне в городе Салькин недалеко от турецкой границы произошли междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. Поводом для начала противостояния стало нападение членов группировки «Джунд аль-Акса», связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*, на боевика, прибывшего из Маарет ан-Нумана. Он был обвинен в краже и избит. Позднее в населенный пункт прибыли подкрепления ХТШ. Террористы занимались патрулированием улиц.

Поступала информация о похищении и убийстве одного из сирийских военнослужащих на границе «Большого Идлиба». Telegram-канал (rybar) сообщал о том, что налетчики обезглавили солдата, опубликовав при этом соответствующие фото и видео на его странице в сети Facebook.

Во второй половине дня произошел взрыв в городе Аль-Фуа, который находится на северо-востоке от Идлиба. В результате ранения получили пятеро детей. Ни одна из антиправительственных бандгрупп до сих пор не взяла на себя ответственность за установку СВУ.

В Сирию прибыла очередная колонна с подкреплениями из Турции. 60 грузовиков с техникой и материально-техническим обеспечением въехали на территорию страны через контрольно-пропускной пункт «Кафр Лусин». Позднее стало известно о том, что Анкара приступила к установке нового наблюдательного поста у поселения Фаркия в районе Маарет ан-Нумана.

Провинция Ракка

В северной части региона возобновились артобстрелы со стороны союзников Турции. Информационный портал Al Nour передавал, что боевики формирования «Сирийская национальная армия» нанесли удары по населенному пункту Казали западнее Тель-Абьяда. До сих пор не поступало никакой информации о последствиях предпринятой атаки.

Оппозиционные порталы публиковали неподтвержденные сообщения о взрыве, якобы прогремевшем на маршруте следования солдат правительственных сил. Утверждалось, что теракт имел место в районе города Ресафа в восточной части региона.

Вечером появились данные о новых случаях принудительной вербовки гражданских лиц курдскими боевиками. По данным Twitter-канала (MohammedHawaidi), несколько человек были задержаны в районе населенного пункта Аль-Карама.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейды в лагере «Аль-Хол». Военный источник в сети Twitter (HolyLandSyria) передавал, что около 40 жен и детей террористов «Исламского государства» были арестованы по подозрению в подготовке нападения на беженцев.

Российский патруль был замечен в районе города Рас аль-Айн. Twitter-канал (SOHEB2019), передавал, что военные полицейские РФ обследовали местность в окрестностях населенного пункта Аль-Асадия.

В то же время на севере провинции состоялось патрулирование ВС США. Информагентство Al Nour передавало, что американские военные осуществили мониторинг территории в районе между населенными пунктами Ад-Дербасия и Амуда. Позднее в деревне Кармани неподалеку от Ад-Дербасии произошел взрыв. По информации военного источника в Twitter (mhmdalywns56), сработало СВУ, которое было заложено перед домом местного чиновника. В организации взрыва подозревались члены подпольных групп ИГИЛ1.

Вечером в Хасаку прибыла колонна подкреплений США. Информагентство SANA News передавало, что конвой въехал со стороны из Иракского Курдистана и проследовал в направлении города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.