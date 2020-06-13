Бывший командующий ВДВ потребовал извинений от Киркорова из-за видео о десантниках

Москва, 13 июня. Ролик певца Филиппа Киркорова, где он примеряет берет десантника, вызвал негативную реакцию бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова. Генерал считает, что «король попсы» оскорбляет символы десантников.

Напомним, что речь идет о видео, где певец пробуется на роль бойца ВДВ в вымышленном сериале. Киркоров сначала отказывается сниматься, но агенту удается его уговорить ради пополнения кошелька.

В итоге певец оценил свои габариты и посчитал, что он очень похож на десантника. Далее на видео показаны неудачные дубли, где в рассуждениях Киркорова об армейской дружбе прослеживается гомосексуальный подтекст.

Шаманов считает, что певец должен принести извинения за оскорбления символов ВДВ. Само видео генерал посчитал «отвратительным».

«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Вы оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет. Моя рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — выразил мнение генерал.

Ранее Киркоров также «прославился» видео, где спародировал ведущую Елену Малышеву, исполняя песню в образе гигантской простаты, пишет «Царьград».

Филипп Киркоров остается фанатом творчества Аллы Пугачевой. Во время режима самоизоляции он посоветовал людям посмотреть ее выступление «Тот самый концерт», пишет «Подмосковье сегодня».